Mazara del Vallo, una tonnellata di pesce sequestrata e una multa da 3500 euro

Una tonnellata di prodotti ittici per un valore di circa 40mila euro. A Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, quasi una tonnellata di prodotti ittici – cioè mille chili – è stata sequestrata dai carabinieri a un’azienda. Per ‘prodotti ittici’ si intende pesci, molluschi, crostacei e altre specie marine. La vendita della merce – il cui valore ammonterebbe a circa 40mila euro – sarebbe risultata irregolare rispetto alle norme di autocontrollo basate sui principi del sistema Haccp; obiettivo di queste norme è garantire la salubrità degli alimenti. Oltre al sequestro, i carabinieri hanno fatto una multa di 3500 euro al legale responsabile dell’attività commerciale.