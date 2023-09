Palermo, maxi rissa tra una quarantina di clienti di un locale

Maxi rissa tra i clienti di un locale in piazza Spinuzza, a Palermo, ieri intono a mezzanotte. Una quarantina di persone sono state coinvolte nella rissa e hanno danneggiato sedie e tavolini. L’allarme è stato lanciato da altri clienti e da alcuni residenti della zona. Alcuni dei partecipanti alla rissa sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati al pronto soccorso dell’ospedale Civico con ferite alla testa e a diverse parti del corpo. Sono gli agenti della polizia a portare avanti le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Per questo, sono già stati sentiti i responsabili dei locali e anche alcuni avventori. Gli inquirenti hanno anche già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.