Matteo Salvini ha telefonato a Schifani: «Gioia e orgoglio. Adesso pancia a terra per il bene della Sicilia»

«Gioia, orgoglio e soddisfazione: per la prima volta nella storia la Lega-Prima l’Italia si è presentata in tutte le province siciliane ottenendo punte dell’11,5 per cento a Trapani, il 10 ad Agrigento, il 9 a Catania. Ora subito al lavoro per mantenere gli impegni con i siciliani a partire da termovalorizzatori, ponte sullo Stretto, sanità, lavoro». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini che poco fa si è complimentato con il neopresidente Renato Schifani. «Grazie a militanti e dirigenti per lo straordinario lavoro: ora subito pancia a terra per il bene dell’isola», ha concluso Salvini.