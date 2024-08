Mascalucia, scoperta officina abusiva. Multe e deferimento per il titolare

Un’officina totalmente abusiva è stata scoperta dai carabinieri nei pressi di via del Bosco, nel territorio di Mascalucia, in provincia di Catania. L’attività non aveva le necessarie autorizzazioni e non avrebbe rispettato nemmeno le norme di sicurezza previste dalla legge. Per questo motivo il titolare, un uomo di 43 anni, è stato deferito all’autorità giudiziaria. Inoltre è stata rilevata la totale mancanza di formazione sulla sicurezza per i dipendenti e il mancato rispetto delle norme ambientali, poiché mancava la

documentazione necessaria per il corretto smaltimento dei rifiuti speciali prodotti durante

le attività.

L’operazione ha portato anche al controllo di due lavoratori, uno dei quali impiegato in nero, il che ha comportato una sanzione di 7.800 euro, mentre l’altro è risultato irregolare, portando a ulteriori ammende per un totale di 3.200 euro. È stato inoltre disposto il recupero di contributi previdenziali e premi assistenziali per un importo di 1.200 euro. L’intero immobile, risultato abusivo, è stato posto sotto sequestro insieme a tutta l’attrezzatura utilizzata per l’attività illecita.