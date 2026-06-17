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Un martello e un coltello nella cintura dei pantaloni. Così è stato trovato dai carabinieri 44enne in strada ad Aci Castello, in provincia di Catania. L’uomo, al termine di un intervento effettuato nel tardo pomeriggio di ieri da parte dei carabinieri per una segnalazione di una lite in corso, è stato denunciato per porto abusivo di armi.

Dalla segnalazione all’intervento

Tutto è iniziato con una chiamata arrivata al numero unico di emergenza (112). Una telefonata alla centrale operativa da parte di una donna per segnalare una lite tra due uomini in corso e chiedere aiuto. Così, i militari sono intervenuti davanti un’abitazione nella zona di via Trieste ad Aci Castello. Sul posto, i carabinieri hanno trovato due uomini che stavano discutendo in strada. Da uno dei due hanno appreso che l’altro – identificato poi per un 44enne, residente a Tremestieri Etneo (sempre nel Catanese) era armato di coltello.

Martello e coltello nella cintura dei pantaloni

I carabinieri hanno riportato alla calma i due. Nel frangente, il 44enne, in presenza dei militari, ha estratto dalla cinta dei pantaloni un martello con il manico in legno gettandolo a terra e, poco dopo, anche un coltello da cucina. Entrambi gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro dai carabinieri che, indagando sui motivi dell’animata discussione, hanno appreso che era scaturita dalle interferenze del 44enne nella vita privata dell’altro uomo. Sulla base degli indizi raccolti, i militari hanno denunciato il 44enne all’autorità giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi.