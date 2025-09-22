Prende a martellate il muro di casa del vicino: arrestato un 95enne a Catania

«Oggi facemu (facciamo, ndr) un film». È una delle frasi provocatorie in dialetto che avrebbe pronunciato un 95enne di Bronte, in provincia di Catania, che è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento e minaccia. Nelle prime ore di questa mattina, in una traversa di via Felice Paradiso, nel quartiere Nesima di Catania, sono intervenuti i militari a cui si è rivolto per chiedere aiuto un 58enne esasperato dal comportamento dell’anziano vicino che, come già accaduto in passato, aveva preso di mira la sua proprietà.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’anziano avrebbe colpito con una mazzetta da muratore il muro di confine dell’abitazione del vicino, danneggiandolo in più punti, con l’intento di accedere alla terrazza del confinante, reclamandone la proprietà. Attirato dai colpi, il 58enne è sceso in strada, insieme alla moglie, sorprendendo l’uomo all’opera. Dopo essere riuscito a sottrargli l’attrezzo, per evitare ulteriori danni, l’uomo sarebbe stato minacciato dall’anziano che, agitando con veemenza il suo bastone da passeggio, avrebbe pronunciato frasi provocatorie in dialetto tipo «Oggi facemu un film».

Il 95enne avrebbe poi usato quello stesso bastone anche per danneggiare l’auto del vicino, parcheggiata accanto al muretto, lasciando evidenti ammaccature sul cofano. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno constatato i danni e raccolto le testimonianze dei presenti, ricostruendo un quadro di vecchi rancori mai sopiti, risalenti addirittura a prima che l’attuale proprietario acquistasse quell’immobile. L’anziano, identificato come un 95enne brontese, ha anche tentato di giustificarsi sostenendo di volere eseguire dei lavori di muratura e di essere stato ostacolato dalla presenza dell’auto del vicino, rivendicando la presunta appartenenza dell’area al proprio fondo, ma è stato denunciato dai carabinieri all’autorità giudiziaria.