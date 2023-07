Marsala, auto contro un muro: morto 18enne, ferita la ragazza che era con lui

Un giovane di 18 anni è morto in un incidente avvenuto a Marsala (in provincia di Trapani). Secondo quanto emerso finora si sarebbe trattato di un incidente autonomo: nessun altro mezzo coinvolto, dunque, ma l’auto che si è schiantata contro un muro. Stando alle prime informazioni emerse, il 18enne era in macchina con una ragazza 17enne quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, si sarebbero scontrati con un muro. Il giovane è morto, mentre la ragazza è rimasta ferita. Ancora un grave sinistro stradale in Sicilia. La scorsa settimana, si sono registrati due incidenti mortali. Uno a Taormina (in provincia di Messina) dove un giovane turista australiano ha perso la vita schiantandosi contro il pilastro di una galleria paramassi. Il secondo, invece, è avvenuto a Palermo dove un ragazzo di 20 anni è morto carbonizzato dopo l’impatto contro un albero.