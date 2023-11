Marsala, fermato l’autore di un tentato omicidio durante una rissa tra diversi gruppi familiari

Una lite tra diversi gruppi familiari residenti in contrada Amabilina a Marsala, in provincia di Trapani. La rissa è avvenuta il pomeriggio del 20 ottobre, ora i poliziotti hanno fermato un uomo ritenuto l’autore del tentato omicidio. Durante la lite furibonda, infatti, un uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato portato in ospedale.

L’uomo (classe 1965) fermato – T.N.S. sono le sue iniziali – è un pregiudicato. Dopo le formalità di rito è stato portato nel carcere Pietro Cerulli di Trapani. Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, durante le quali sono stati sentiti molti testimoni, l’uomo avrebbe tentato di uccidere la vittima utilizzando un coltello.

Un fendente con un coltello a serramanico che ha colpito al collo la vittima, sfiorandogli la vena giugulare. Gli agenti del commissariato hanno anche denunciato all’autorità giudiziaria altre sette persone accusate di avere partecipato alla rissa. Stando a ciò che è emerso finora, la lite sarebbe scaturita dall’ennesima provocazione che sarebbe stata compiuta nei confronti dell’aggressore.