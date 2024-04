Marsala, scoperta discarica abusiva di 2000 metri quadrati: trovate macchine fuori uso, una barca e rifiuti speciali pericolosi

Una discarica di 2000 metri quadrati con rifiuti speciali pericolosi. A Marsala, in provincia di Trapani, una discarica abusiva è stata sequestrata e due persone sono state denunciate dai carabinieri. I due uomini, entrambi 60enni, sono accusati di aver realizzato e gestito una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi in un terreno di loro proprietà. La discarica si estenderebbe per circa 2000 metri quadrati in contrada Paolini a Marsala. Dentro sarebbero stati trovati 20 automezzi fuori uso e in evidente stato di abbandono, cinque cabine di autocarro e altrettanti cassoni.

Inoltre sarebbero state trovate una barca in vetroresina con il relativo carrello trasportatore, pneumatici fuori uso, una betoniera, alcuni metri cubi di lastre – verosimilmente di eternit – numerosi rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, teloni, contenitori idrici in plastica e una grande quantità di parti di motore e di carrozzeria. Sui rifiuti trovati dentro la discarica abusiva sono in corso degli controlli, così da accertare la proprietà dei mezzi e le eventuali responsabilità collegate alla loro mancata rottamazione secondo le norme.