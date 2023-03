Nascondeva l’erba tra la vegetazione: arrestato un pregiudicato a Trappeto

Un pregiudicato catanese è stato arrestato dai carabinieri di Catania Fontanarossa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Appostati nei pressi di una piazza di spaccio in via Don Carlo Gnocchi, nel quartiere di Trappeto Nord, i militari coadiuvati dal nucleo cinofili di Nicolosi, hanno sorvegliato l’uomo di 48 anni che ha usato come nascondiglio per la droga un terreno dismesso della zona, approfittando della vegetazione incolta sotto un albero. Il pusher faceva la spola tra l’area verde e la strada dove avveniva lo scambio droga-denaro con alcuni acquirenti a bordo della propria autovettura.

Colto in flagranza di reato, l’uomo è stato bloccato dalle forze dell’arma dopo un tentativo di fuga ed è stato trovato in possesso di cinque dosi di marijuana confezionata con bustine a chiusura ermetica e la somma di 230 euro, ricavato dell’attività di spaccio. Grazie anche al fiuto del cane antidroga, sono state recuperate altre due buste di plastica contenenti ulteriori involucri con 310 dosi di marijuana per un peso complessivo di 600 grammi. Il 48enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre gli acquirenti, trovati in possesso della merce acquistata, sono stati segnalati agli uffici della prefettura quali assuntori.