La preoccupazione per Manlio bellicapelli Messina: te lo dico io il prossimo governatore della Sicilia

31/10/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Ragazzi, sono preoccupato per Manlio bellicapelli Messina. Ma è possibile che non ne stia azzeccando una? Eppure io glielo avevo detto: «Manlio, per 3,75 milioni di euro al mese, ti faccio lo spin doctor e il ghost writer. L’ufficio stampa no, che mi annoia». Lui mi ha risposto: «3,75 milioni di euro al mese sono troppi». Io gli ho risposto: «Ma non dire minchiate» e la cosa non è andata in porto. Però gli voglio bene lo stesso. E mi preoccupo che con tutti questi pensieri – ci mancava questa di Manlio Messina candidato – ci diventa calvo e poi dobbiamo cambiargli il soprannome.

Gli errori (anche di stile) di Manlio Messina

E insomma: prima fa la lotta interna al partito Fratelli (coltelli) d’Italia (oh, non sto dicendo che ha iniziato lui, non lo so chi ha iniziato e manco mi interessa). Risultato? Si è dimesso da Fratelli d’Italia, è passato nel gruppo misto fritto coi calamari e i gamberetti. Che poi, voglio dire, che si lamenta a fare se Luca Sbardella va dicendo in giro, tipo: «Ma sai che mi sembrava più difficile risolvere la situazione? Ha fatto tutto da solo» (il virgolettato è inventato, però scommetto che Sbardella lo ha detto). E adesso? Adesso ce l’ha con Schifani: è furibondo, tanto furibondo che ha fatto persino la card su Instagram con il doppiopetto gessato a uso che era Al Caponatina, perché «se si presenta Schifani allora mi presento io». Cioè, Manlio Messina candidato.

Te lo dico io il prossimo governatore della Sicilia

Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera (Forza Italia)

Adesso, lo vedi che 3,75 milioni al mese non sono molti? Perché io non lo so come è che tu non lo sai, forse sei stato troppo impegnato a fare i quiz su Instagram per questa attività che stai aprendo da qualche parte. E sinceramente ce le stai facendo grosse tante le balluzze con questa cosa che ti sei convinto che devi farci la suspence. Però bastava chiedere in giro, perché lo sanno tutti, ma proprio tutti, che il prossimo governatore della Sicilia, a reti unificate (secondo me piace anche al centrosinistra), sarà Giorgio Mulè.

Post scriptum (sono preoccupato)

C’è anche un altro motivo per cui sono preoccupato. Il Corriere della Sera ha scritto che Manlio vuole buttarsi a sinistra. Adesso: che si fa fuori da solo da FdI, e passi. Che sia l’unico a pensare che Schifani si presenterà alle prossime elezioni, e passi. Ma, minchia, Manlio comunista stiamo esagerando. E io, a questo punto, lo sconto non te lo faccio più. Se ti serve uno spin doctor, ghost writer (ufficio stampa no, mi stuffa) il prezzo è 3,75 milioni di euro a settimana. Quant’è che durava la mostra di foto a Cannes? Non mi sembra un prezzo esagerato, anche facendo i confronti culturali del caso. E comunque ti eviteresti che poi quando ti incontrano ti salutano: «Compagno!», col pugno chiuso.

Post scriptum 2 (a pugno chiuso)

Domenica sera Manlio Messina sarà a Report. Tutti a guardare il compagno! (Pugno chiuso).

Dalla stessa categoria

