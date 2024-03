Maltrattamenti in famiglia a Catania e minacce alla madre, finisce in libertà vigilata una 21enne

Una ragazza di 21 anni ritenuta socialmente pericolosa e irreperibile da alcuni giorni è stata rintracciata a Catania dalla polizia, che l’ha sottoposta alla libertà vigilata per sei mesi in una comunità terapeutica assistita. Gli agenti del commissariato Borgo-Ognina hanno dato esecuzione alla misura di sicurezza, emessa dall’autorità giudiziaria nei suoi confronti. Secondo quanto accertato, la giovane, già denunciata per maltrattamenti in famiglia, in diverse occasioni avrebbe assunto atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei confronti del fratello e in particolare della madre, che vive ormai in uno stato di totale soggezione, e che più di una volta sarebbe stata malmenata e minacciata di morte anche con un coltello da cucina.