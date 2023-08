Botte e minacce alla madre anziana: «Mentre dormi ti ammazzo»

«Tu non vali niente, fai schifo. Meriti di essere ammazzata. Stanotte mentre dormi ti ammazzo». Queste le minacce che una madre 78enne ha subìto da parte del figlio per circa 15 anni. Quest’ultimo, un 58enne di Sant’Agata Li Battiati (nel Catanese), è stato ora arrestato e portato al carcere Piazza Lanza per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La donna aveva informato i militari dei fatti senza mai formalizzare una denuncia nei confronti del figlio, scattata dopo l’ultimo episodio: una mattinata, per futili motivi, il 58enne avrebbe aggredito l’anziana tirandola per i capelli, colpendola più volte al viso e minacciandola di morte. La 78enne, sfruttando un attimo di distrazione sarebbe riuscita a fuggire dall’appartamento rifugiandosi all’interno di un supermercato dove ha chiamato i carabinieri. Raggiunta anche dal 118 è stata poi trasportata al pronto soccorso del Policlinico di Catania, dove i medici le hanno diagnosticato l’infrazione delle ossa proprie del naso con una prognosi di 21 giorni. Dopo l’accaduto, la donna ha deciso di denunciare raccontando persino tentativi di strangolamento.