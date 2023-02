Maltratta l’anziano padre e prova a estorcergli dei soldi, un 49enne è finito in carcere

Maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Sono questi i reati per cui i carabinieri della stazione di Librino di Catania hanno arrestato un pregiudicato di 49 anni accusato di maltrattare il padre 80enne e di tentare di estorcergli del denaro. I militari sono intervenuti in via Del Chinotto in seguito alla richiesta di aiuto dell’anziano che ha chiamato il numero unico per le emergenze (112) proprio mentre era in corso una lite con il figlio. Giunti sul posto, l’anziano è arrivato davanti all’abitazione a bordo di una Peugeot 107. Palesemente agitato, l’uomo ha riferito ai carabinieri che suo figlio lo stava inseguendo e che lo aveva minacciato dopo il suo rifiuto di fronte all’ennesima richiesta di denaro. Nel frattempo, il 49enne si sarebbe avvicinato urlando che il padre stava raccontando delle falsità e che gli avrebbe soltanto chiesto i soldi per comprare le sigarette. Anche davanti ai carabinieri, l’uomo si sarebbe avventato contro il padre con l’intento di aggredirlo. Bloccato, il 49enne è stato arrestato e poi portato nel carcere di piazza Lanza a Catania.