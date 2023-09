Allagamenti a Palermo, diversi automobilisti soccorsi dai pompieri

Il forte temporale che si è abbattuto su Palermo ha provocato allagamenti e problemi agli automobilisti, rimasti bloccati nel traffico. I vigili del fuoco sono stati impegnati per soccorrerne diversi, rimasti impantanati con le vetture nella zona dello Zen, dove le strade si sono trasformate in fiumi. Diverse le chiamate arrivate al numero unico di soccorso 112. Disagi anche nel pta della Guadagna dell’Asp di Palermo, dove le auto sono rimaste bloccate nel parcheggio allagatosi dopo l’intesa pioggia.

Ripercussioni anche per quanto riguarda il traffico aereo allo scalo Falcone-Borsellino. Come segnalato dalla pagina Facebook Sicilia In Volo è stato dirottato a Cagliari un mezzo della compagnia Ryanair partito da Verona.