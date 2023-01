Maltempo, chiusi parchi e ville a Palermo. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco

Chiusi a Palermo per il forte vento i parchi e le ville comunali per evitare i pericoli di possibili cadute di rami o alberi. Dopo il bel tempo delle settimane scorse con medie ben oltre la media stagionale, le temperature si sono abbassate notevolmente in queste ore. Questa mattina su alcune zone di Palermo è caduta la grandine. Il forte vento ha impegnato tutta la notte i vigili del fuoco per la caduta di alberi e cartelloni pubblicitari, pali e cornicioni pericolanti. Ieri la protezione civile aveva emanato l’allerta gialla per l’intera giornata di oggi in alcune zone della Regione.