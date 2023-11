Mafia, sequestro da due milioni di euro a un imprenditore di Gela

Sequestro di beni per due milioni di euro da parte della Direzione investigativa antimafia nei confronti di un imprenditore di Gela (in provincia di Caltanissetta), operante nel settore ortofrutticolo. L’uomo era stato già condannato per associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, evasione, detenzione illegale di stupefacenti e di armi. Ritenuto un personaggio di spicco della criminalità locale, l’imprenditore è destinatario di una misura cautelare personale e imputato per trasferimento fraudolento di valori.