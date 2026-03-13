Pagina Facebook Salvatore Iacolino

Mafia, Salvatore Iacolino non risponde all’interrogatorio dei pm di Palermo

13/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Salvatore Iacolino ha scelto di rimanere in silenzio davanti ai magistrati della procura di Palermo, avvalendosi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di oggi. Il manager della sanità siciliana ed ex parlamentare europeo, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata, si è trattenuto solo pochi minuti. Tra le domande rimaste senza risposta, oltre ai rapporti contestati con Carmelo Vetro, uomo di Cosa Nostra a Favara, nell’Agrigentino, anche la provenienza dei 90mila euro in contanti trovati in casa di Iacolino durante la perquisizione. L’ex direttore del dipartimento regionale Pianificazione strategica, da poco alla guida del Policlinico di Messina, era accompagnato dagli avvocati Giuseppe Di Peri e Arnaldo Faro, mentre per la procura di Palermo erano presenti il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e i sostituti Bruno Brucoli, Gianluca De Leo e Maria Pia Ticino.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, incidente di lato al tribunale: strada bloccata e traffico in tilt
Leggi la notizia

Salvatore Iacolino ha scelto di rimanere in silenzio davanti ai magistrati della procura di Palermo, avvalendosi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di oggi. Il manager della sanità siciliana ed ex parlamentare europeo, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata, si è trattenuto solo pochi minuti. Tra le domande rimaste senza […]

Corruzione, Bernadette Grasso ammette contatti con Vetro: «Mi sono fidata di Iacolino»
Leggi la notizia

Salvatore Iacolino ha scelto di rimanere in silenzio davanti ai magistrati della procura di Palermo, avvalendosi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di oggi. Il manager della sanità siciliana ed ex parlamentare europeo, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata, si è trattenuto solo pochi minuti. Tra le domande rimaste senza […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
di

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone […]

Business in chiaro

Bando Agrisole 2026: incentivi per l’energia rinnovabile in agricoltura
di

Nuovo ciclo di incentivi dedicati all’energia e all’agricoltura, con il bando Agrisole – Parco Agrisolare. La dotazione finanziaria dai fondi Pnrr è rilevante: 789 milioni di euro destinati a nuovi progetti da selezionare con uno o più avvisi pubblici emanati dal ministero dell’Agricoltura. Al momento, il decreto definisce regole e perimetro dell’intervento. E si è […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze