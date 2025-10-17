Mafia: la figlia di Riina si consegna ai carabinieri di Palermo

Maria Concetta Riina, figlia di Totò Riina, si è costituita nella caserma dei carabinieri di Villagrazia, a Palermo. La donna è indagata dalla procura di Firenze per estorsione aggravata . Ieri sera, infatti, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso avanzato dai suoi legali contro la decisione del tribunale del riesame, che aveva accolto la richiesta di custodia cautelare firmata dalla procura fiorentina. In prima istanza il gip aveva rigettato la richiesta dei pm, ma il riesame aveva ribaltato la decisione. L’ultima parole è toccata quindi alla Cassazione. Maria Concetta, figlia di Riina, dopo le formalità di rito, è stata condotta nella caserma Carini. Dalla sede del Comando provinciale dei carabinieri di Palermo, è stata poi condotta in carcere.