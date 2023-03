Madre e figlio su auto rubata, lei prende a calci e pugni i carabinieri: arrestata. Giovane denunciato

Ad Aci Catena, al culmine di un inseguimento in auto, i carabinieri di Acireale hanno bloccato un giovane pregiudicato di Catania, che, alla guida di una Fiat Panda risultata rubata, e con accanto la madre 50enne, non si era fermato a un controllo. Il 25enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e ricettazione. La donna, anche lei pregiudicata, è stata arrestata perché sorpresa in possesso di un coltello a scatto con lama lunga 15 centimetri e mezzo e per avere preso a calci e pugni i militari che volevano bloccarla. L’auto, lasciata senza il freno di stazionamento, è andata a scontrarsi contro alcuni veicoli, danneggiandoli. I carabinieri hanno messo la 50enne a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e di porto d’armi e oggetti atti ad offendere.