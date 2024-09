Lutto a Spadafora per Alessandro Bisazza. Il 52enne morto in un incidente sulla Messina-Catania

«Un evento incredibilmente doloroso». Sono le parole che ha utilizzato il sindaco di Spadafora per commemorare Alessandro Bisazza. Il 52enne morto in un incidente stradale la notte scorsa lungo l’autostrada Messina-Catania. L’uomo era alla guida di un suv Fiat Freemont che, per cause da accertare, si è schiantato contro le barriere di protezione, invadendo la corsia di marcia opposta, ossia quella in direzione Catania. Secondo le prime informazioni potrebbe essere stato fatale un malore. Insieme al 52enne a bordo c’era la compagna, ricoverata all’ospedale di Taormina. La donna non sarebbe in pericolo di vita.

«A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità di Spadafora esprimo costernazione e cordoglio per la tragica scomparsa di Alessandro Bisazza – scrive in un post Facebook il primo cittadino -Quello di stanotte è un evento incredibilmente doloroso che ha portato via da Spadafora uno dei suoi migliori figli. Alla sua famiglia vada il caloroso abbraccio da parte di noi tutti. Il nostro pensiero è rivolto anche alla sua compagna rimasta ferita nell’incidente». Bisazza lavorava a Catania e, insieme alla compagna, stava rientrando a Spadafora, piccolo Comune in provincia di Messina. I funerali si svolgeranno lunedì, alle 16.30, nella chiesa del Sacro Cuore di Spadafora