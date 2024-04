Catania, esplosione in un palazzo vicino piazza Nettuno. Ferita una persona

Un’esplosione ha devastato il piano terra di un palazzo lungo viale Ruggero di Lauria, nei pressi di piazza Nettuno, a Catania. L’immobile, di quattro piani, era in fase di ristrutturazione con un ponteggio esterno. Sul posto diversi equipaggi dei vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio, e un’ambulanza del 118. Secondo quanto appreso da MeridioNews una persona è rimasta ferita. Si tratterebbe del proprietario del bar Cioccolato & Caffè che si trova al piano terra. L’uomo non è chiaro se si trovasse all’interno dell’attività commerciale. Lo stesso avrebbe riportato delle ustioni ma si è recato con la propria automobile al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro. Le cause di quanto avvenuto non sono ancora chiare e sul posto è attesa la polizia scientifica per eseguire i rilievi.