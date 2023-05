Pachino: violenta lite in un bar, quattro uomini denunciati

Una violenta lite tra quattro uomini in un bar a Pachino, in provincia di Siracusa. La scena della rissa è stata immortalata dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. Ed è stata proprio la visione delle immagini dei filmati registrati che ha consentito ai carabinieri di individuare i quattro uomini – di origine tunisina – che si sono resi protagonisti della lite. Tutti e quattro sono stati denunciati all’autorità giudiziaria aretusea e adesso devono rispondere di lesioni personali in concorso.