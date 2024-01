Licata, spento incendio in un centro di stoccaggio rifiuti. Alta la preoccupazione

Frame video Qui Licata

È stato spento il grosso incendio, la cui matrice potrebbe essere dolosa, divampato ieri sera nel territorio di Licata, in provincia di Agrigento. Ad essere interessato è stato il centro di stoccaggio rifiuti della società Omnia, in contrada Bugiades. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco oltre ad alcune autobotti comunali e di privati cittadini. A causa del rogo, nei pressi della statale 115 Sud Occidentale Sicula, è temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto in prossimità del chilometro 229,500. Al momento il traffico viene deviato lungo la viabilità locale.

Stando alle ultime informazioni il rogo dovrebbe essere sotto controllo mentre sono in corso i primi accertamenti da parte dei tecnici regionali dell’Arpa. L’aria nella contrada è irrespirabile e per diverse ore una colonna di fumo si è alzata in cielo. La protezione civile ha invitato i cittadini a tenere porte e finestre chiuse. Il rogo, per fortuna, non ha interessato un’area in cui erano ammassate delle grosse quantità di eternit.