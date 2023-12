Licata: donna incinta presa a calci e pugni dal marito, perde il bambino

Avrebbe perso il bambino una donna picchiata dal marito più e più volte. A fare luce sul caso sarebbero stati i medici dell’ospedale agrigentino San Giacomo d’Altopasso che, durante una visita, hanno riscontrato dei traumi correlati a violenze domestiche. La donna, di origini straniere, ma residente a Licata (in provincia di Agrignento), sarebbe stata presa a calci e pugni dal marito, ora denunciato. La vittima, trasferita in una struttura protetta insieme ai figli, avrebbe raccontato di aver subìto violenze per anni, anche in gravidanza.