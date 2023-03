Catania, due arresti per spaccio. Preparavano il crack in una mansarda condominiale

Nei giorni scorsi, la polizia ha arrestato a Catania due uomini per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e cocaina. A seguito di una perquisizione in una mansarda condominiale di un immobile nel quartiere Librino, gli agenti della sezione antidroga hanno colto in flagranza di reato M. G. e D. S. intenti a cedere stupefacenti a due acquirenti. Sono stati, inoltre, rinvenuti 23 grammi di marijuana e 13 di cocaina, oltre ad un mestolo da cucina intriso di crack in fase di preparazione, per un peso complessivo pari a 28 grammi. Posti sotto sequestro anche una bilancia e una serie di buste di cellophane, per il confezionamento delle dosi. I due arrestati sono stati collocati nelle rispettive abitazioni in attesa dell’udienza di convalida.