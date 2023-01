Lezioni al freddo, corsista in ipotermia all’ateneo di Palermo. «Così da due settimane»

Una donna che seguiva un corso di formazione all’università di Palermo si è sentita male a causa del freddo che c’era nell’aula non riscaldata ed è andata in ipotermia. Necessario l’intervento del 118 che l’ha portata all’ospedale Civico dove si trova tutt’ora. Nei giorni scorsi, sempre a Palermo, si era verificato un caso analogo alla scuola elementare Emanuela Loi, dove una bimba di 10 anni era stata soccorsa e portata in ospedale.

Il fatto di oggi è accaduto nell’aula 12 dell’edificio 19 di viale delle Scienze, nella cittadella universitaria di Palermo. La donna, con altre persone, stava seguendo una lezione del corso per insegnante di sostegno. Dopo l’intervento dei sanitari i corsisti hanno protestato per le condizioni dell’aula e sono stati spostati in un altro edificio per proseguire le lezioni in una stanza riscaldata. «Da due settimane seguiamo le lezioni senza riscaldamenti in un ambiente gelido», dice un corsista.