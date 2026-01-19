Il percorso a ostacoli di un cittadino scrupoloso tra gli enti pubblici: la lettera-denuncia di Gianni

19/01/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Riceviamo e pubblichiamo da Gianni, lettore di MeridioNews, una lettera-denuncia, pacata ma incisiva. Il racconto della normale corsa a ostacoli di un cittadino siciliano scrupoloso, alle prese con vari enti pubblici. Tre diversi in pochi giorni, con lo stesso risultato: telefoni che squillano a vuoto e assenza di risposte. «Buchi che costellano la pubblica amministrazione – scrive Gianni – in cui manca, a mio avviso, l’organizzazione». Ecco i tre episodi, raccontanti in prima persona.

Disavventura 1: allerte meteo e mancanza di informazioni

Domenica scorsa, nel pomeriggio, devo accompagnare un parente all’aeroporto di Catania per un volo in prima serata. Mi segnalano che, probabilmente, potrei incorrere in condizioni meteo avverse intorno a Vizzini. Pertanto, visti anche i lavori che si susseguono nel tratto della Ragusa-Catania, decido di informarmi. Chiamo la Polizia municipale di Vizzini, a ciascun numero indicato online. Nessuna risposta. Chiamo allora altri numeri di forze dell’ordine, e il rimbalzo è tra occupato e nessuna risposta. A quel punto chiamo la Prefettura di Catania. Mi risponde il centralino, gentilissimo, che prova più volte, senza successo, a contattare gli operatori su strada. E, alla fine, si arrende come me all’evidenza. Parto lo stesso e, per un caso fortuito, non trovo particolari criticità. E se fossi stato un turista? Sicuramente non consiglierei di visitare un luogo che, in caso di difficoltà, rischia di darmi, come risposta solo uno spettrale e francamente irritante silenzio.

Disavventura 2: il conteggio della pensione

Seconda scena. Mi accorgo che la pensione di mia moglie ha subito un aumento. Poiché non è indicato in maniera chiara il procedimento seguito, e visto che, anche in altre occasioni, c’è poi stata una richiesta di rimborso da parte dell’ente previdenziale, decido di informarmi in presenza. L’operatore, di fronte ai miei conteggi, decide di porre uno specifico quesito agli uffici competenti dell’ente previdenziale per capire. E mi farà sapere. Al netto della pronta risposta e della gentilezza, mi faccio una domanda. Se io fossi una persona anziana o poco avvezza alle nuove frontiere digitali, e mi trovassi con una richiesta di risarcimento, come farei? E se vivessi di una pensione sociale, quindi con concrete difficoltà di restituzione? E se invece fosse un’impropria decurtazione? Ma, soprattutto, perché non spiegare in maniera chiara, via lettera, di cosa si tratta? Siamo ancora molto indietro.

Disavventura 3: la lettura del contatore

Ma la ciliegina sulla torta è l’ultima vicenda che mi riguarda, legata a Iblea Acque. In occasione della normale lettura del contatore, invio una pec con tutti i dati. Penso di non avere altre incombenze ma, appena un paio di giorni fa, scopro – con mia enorme sorpresa – che la stessa società mi chiede i dati relativi alla lettura del contatore con apposito avviso. Dati che avevo già fornito! E al numero indicato non risponde nessuno. Nemmeno al centralino. Insomma: ritardi, spreco di risorse e impossibilità di comunicare. Chi ci salverà? Forse nessuno.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Etna, il rifugio Citelli chiuso per burocrazia. Cai Catania: «Scriviamo da mesi, nessuno risponde»
Leggi la notizia

Riceviamo e pubblichiamo da Gianni, lettore di MeridioNews, una lettera-denuncia, pacata ma incisiva. Il racconto della normale corsa a ostacoli di un cittadino siciliano scrupoloso, alle prese con vari enti pubblici. Tre diversi in pochi giorni, con lo stesso risultato: telefoni che squillano a vuoto e assenza di risposte. «Buchi che costellano la pubblica amministrazione […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze