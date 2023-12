Letojanni: sorpreso mentre negozia per strada la vendita di droga con altre due persone

Un 26enne di Taormina è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri come presunto responsabile di spaccio di droga. Nel corso di un servizio notturno nelle vie del centro di Letojanni, l’uomo è stato notato insieme ad altre due persone intento a negoziare la vendita di marijuana. Una volta scattata la perquisizione personale, al 26enne i militari hanno trovato e sequestrato oltre 30 grammi di marijuana. Oltre all’arresto, il giudice del tribunale di Messina ha disposto l’obbligo di dimora e di permanenza in casa nel comune di Letojanni.