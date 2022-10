Lentini, sei persone denunciate per rissa. Usata anche una pistola a salve

Indagine a Lentini da parte della polizia dopo che lunedì sera una rissa si è registrata in via Cappuccini. La segnalazione alla sala operativa parlava anche di alcune esplosioni di colpi d’arma da fuoco. Quest’ultima a posteriori si è rivelata essere a salve. Sono sei le persone denunciate dagli agenti. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato i due gruppi ad affrontarsi. Tutte le persone coinvolte si sono mostrate poco collaborative con le forze dell’ordine.