Lentini, incendia l’auto di un uomo per un vecchio rancore

Ha incendiato l’auto di uno uomo per cui, da tempo, covava dei rancori. Per questo un 51enne è stato denunciato dagli agenti del commissariato di Lentini (in provincia di Siracusa). Concluse le indagini, infatti, i poliziotti sono riusciti a individuare il responsabile dell’incendio e a ricostruire il movente. Secondo quanto emerso, il 51enne avrebbe dato fuoco alla macchina di un altro uomo a causa di pregressi rancori.