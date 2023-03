Lentini, incendia un furgone: 38enne denunciato grazie alla descrizione dei cittadini che hanno spento il rogo

Un 38enne pregiudicato di Lentini, in provincia di Siracusa, è stato denunciato per avere incendiato un furgone di proprietà di un altro cittadino, parcheggiato in via Isonzio nella cittadina della zona nord del Siracusano. Durante la notte, i residenti della zona sono stati svegliati dalla deflagrazione provocata dal

liquido infiammabile che il 38enne ha versato sul furgone. E sono stati gli stessi abitanti del quartiere e scendere in strada e spegnere l’incendio per mitigare i danni al mezzo. Grazie alla descrizione e alle dichiarazioni fornite dai testimoni, i carabinieri sono riusciti a identificare l’autore del rogo del furgone che è stato denunciato per danneggiamento seguito da incendio.