Lentini, 34enne trovato con 15 dosi di cocaina e arrestato

Sei dosi di cocaina addosso e altre nove in casa. È quanto gli agenti del commissariato di Lentini, in provincia di Siracusa, hanno trovato a un uomo di 34 anni, già conosciuto dalle forze di polizia e sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale emesso dal questore nel 2019. L’uomo è stato arrestato per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento.

All’interno della sua abitazione, infatti, i poliziotti hanno trovato e sequestrato anche 12 cartucce da caccia calibro 12 e una cartuccia da caccia calibro 16. L’uomo, che è anche un percettore del reddito di cittadinanza, è stato notato dagli agenti alla guida di una Fiat Panda di colore rosso mentre procedeva a forte velocità da via Teodoro verso via Purazzeto.

Quando lo hanno fermato, il 34enne sin da subito ha manifestato un certo nervosismo e fastidio nei confronti del controllo. Oltre alle sei dosi di cocaina, con sé aveva anche 265 euro in contanti. Soldi che per i poliziotti sarebbero provento dell’attività di spaccio. In casa, oltre ad altre nove dosi della stessa sostanza stupefacente, sono stati trovati pure 1815 euro in contanti.

Gli agenti hanno avviato subito la procedura per la revoca del sussidio economico nei confronti dell’arrestato che, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, è stato posto agli arresti domiciliari all’interno della sua abitazione nella cittadina del Siracusano.