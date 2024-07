Non più strappafirme ma efficaci risolutori, con nuovi servizi e strumenti. È il futuro della figura dell’agente immobiliare secondo Uemme24, gruppo romano arrivato a Catania poco più di un anno fa e intenzionato a espandere la propria rete nel resto della Sicilia, a partire dalle città di Palermo e Messina su cui ha già iniziato a operare. Una realtà che porta con sé la proposta di un nuovo metodo di vendita, rivolto sia ad agenti in cerca di uno sviluppo professionale ma anche ad agenzie intenzionate a consolidare il proprio fatturato. Un metodo basato sulla certezza di poter concludere positivamente un contratto, grazie alle diverse possibilità da prospettare al cliente, compreso l’acquisto diretto dell’immobile.

I limiti dell’attuale agente immobiliare

Tanti appuntamenti, poche certezze. Per il cliente, per se stessi e per l’agenzia di riferimento. È il giornaliero percorso a ostacoli di chi, per lavoro, media tra chi vuole vendere e chi è intenzionato a comprare un immobile. Specie in un mercato che va sempre più veloce e richiede immediata flessibilità per adeguarsi alle scelte di vita dei clienti: da un figlio che nasce a un improvviso trasferimento per lavoro. C’è chi ha fretta di vendere e chi invece deve attendere i tempi di approvazione di un mutuo. Ci sono poi le case – almeno una su due – con problemi legati a una sanatoria o a un decreto ingiuntivo, che rendono difficile la vendita. Fare incontrare domanda e offerta, insomma, è sempre più complicato. A meno di non avere in mano nuovi strumenti che permettano di rendere il lavoro dell’agente immobiliare più competitivo e sicuramente vincente. Garantendo con certezza il risultato.

Un nuovo agente immobiliare: più competitivo e risolutore

Parte da qui il metodo Uemme24, che fornisce ai propri collaboratori uno strumento in più: la vendita diretta alla società del gruppo specializzata in compravendita immobiliare. Una soluzione più rapida rispetto alla classica mediazione e una sicura alternativa da proporre da parte del professionista. Per andare incontro alle esigenze di chi ha fretta di vendere e che, così, non dovrà attendere di trovare l’acquirente giusto né i tempi di approvazione di un mutuo, considerato il capitale aziendale subito disponibile. Una soluzione anche per quegli immobili con problemi burocratici, che magari necessitano di interventi strutturali o legali, con costi che non sempre i proprietari vogliono o possono affrontare, trovandosi in difficoltà nel vendere.

I numeri di Uemme24 in Sicilia

Arrivata sull’Isola circa un anno e mezzo fa, con una rete di agenti e collaboratori in espansione e alla ricerca di nuove figure, la società romana ha all’attivo 52 operazioni immobiliari concluse, tra intermediazioni e vendite dirette, per un valore economico di oltre dieci milioni di euro. Ancora più interessanti, però, sono i dati sul percorso che ha portato a questi risultati, testimonianza dei due punti di forza del metodo proposto: tasso di successo delle trattative e velocità. Con l’85 per cento di affari conclusi, sul totale degli immobili trattati, in meno di due mesi. Numeri a cui comunque sfugge un ingrediente, spesso sottolineato nelle numerose recensioni online: la competenza e la garbata attenzione al cliente.