Lavoro nero e alimenti sequestrati in un ristorante di Adrano, in provincia di Catania. Per questo la polizia, nei giorni scorsi, nel corso di un controllo straordinario, ha elevato multe per quasi 40mila euro.

Oltre 22 chili di cibo sequestrati

La polizia ha compiuto diversi accertamenti in un ristorante nel centro di Adrano (nel Catanese). Nel corso delle verifiche, in particolare sono state riscontrate diverse criticità in cucina. Il corpo forestale ha sequestrato 22 chili di alimenti sprovvisti di documentazione in grado di attestarne la tracciabilità. Un requisito indispensabile per determinare l’esatta provenienza dei prodotti, in modo da salvaguardare la sicurezza alimentare. Il titolare è stato sanzionato per 1500 euro ed è stata comminata un’ulteriore sanzione di 6000 euro. Per l’errata comunicazione alla clientela degli alimenti indicati nel menù.

Lavoro nero in un ristorante di Adrano

Le verifiche sulle posizioni lavorative dell’ispettorato nazionale del lavoro hanno fatto emergere un caso di lavoro in nero nel ristorante di Adrano. Per questo, è stata disposta la sospensione dell’attività fino al pagamento della sanzione di 2500 euro. E dell’ulteriore sanzione di 1950 euro, come previsto dalla normativa vigente. Gli stessi ispettori hanno proceduto ad accertare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, contestando diverse violazioni. In particolare, è stata appurata un’inadeguata condizione di movimento in sicurezza da parte dei lavoratori nel locale adibito a cucina a causa degli spazi angusti.

Inoltre, sono state accertate l’assenza di spogliatoi e armadietti per il personale e la mancata conformità dell’impianto elettrico. Nel corso dei controlli, infatti, sono state riscontrate diverse prolunghe volanti, interruttori guasti e plafoniere non a norma. Per queste infrazioni sono state elevate sanzioni per 22781,45 euro. Il personale sanitario e tecnico dell’Asp ha comminato due sanzioni amministrative per un totale di 3000 euro. Rispettivamente per non conformità documentale e per carenze strutturali dei locali adibiti a cucina. Durante le verifiche, gli agenti della polizia locale hanno riscontrato anomalie documentali per cui si procederà a ulteriori accertamenti attraverso il Suap.

I controlli della task force

Il controllo effettuato nel ristorante di Adrano è finalizzato a verificare il rispetto della normativa che disciplina lo svolgimento delle attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. L’intervento è stato coordinato dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano e si è sviluppato in collaborazione con gli enti istituzionali che costituiscono la task force coordinata dalla polizia. Oltre agli agenti del commissariato di Adrano, l’attività di controllo ha visto impegnato il personale del nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia del corpo forestale della Regione Siciliana. Ma anche i medici e i tecnici del dipartimento di prevenzione – servizio igiene pubblica dell’Asp di Catania, gli ispettori dell’ispettorato nazionale del lavoro e gli agenti della polizia locale di Adrano.