Tangenziale Catania e A18dir, via ai lavori per i nuovi spartitraffico. Dureranno nove mesi in tutto

A partire da lunedì 20 novembre saranno avviati gli interventi di installazione della nuova barriera spartitraffico lungo l’autostrada A18dir di Catania. Al centro dell’attuale sezione dello spartitraffico verrà installata un’unica barriera monofilare brevettata da Anas, denominata National Dynamic Barrier Anas. Una delle caratteristiche più performanti della nuova barriera di sicurezza riguarda il ridotto spostamento, anche in caso di impatto con un mezzo pesante da 38 tonnellate.

Al fine di verificare il comportamento prestazionale della barriera, in fase di crash test, è stata effettuata una prova consistita nel lanciare per una seconda volta un altro mezzo da 38 tonnellate su un tratto di barriera già incidentata. Le prestazioni della nuova barriera consentiranno di recuperare la sezione dello spartitraffico delimitata dalle barriere in acciaio, aumentando quindi la sezione di ogni carreggiata. Lungo l’autostrada A18dir gli interventi saranno suddivisi in due lotti, dall’autostrada alla galleria Canalicchio e da questa a via Vincenzo Giuffrida, e avranno una durata complessiva di sei mesi.

Lungo l’asse principale della tangenziale, invece, saranno eseguiti tre interventi, uno per volta, in prossimità degli svincoli Asse dei Servizi, A19 – Zia Lisa e San Giorgio, per un’estensione di circa 600 metri per ciascun intervento e una durata di circa tre mesi, per nove mesi complessivi. In tutti i casi, al fine di limitare i disagi, saranno garantite due corsie per senso di marcia, con divieto di sorpasso e limite di 40 chilometri orari.