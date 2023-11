Lavori lungo l’autostrada A20: tratti chiusi al traffico

Lavori lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo dal 14 al 17 novembre. Nello specifico, gli operai eseguiranno una manutenzione straordinaria della pavimentazione. Il tutto comporta delle limitazioni al traffico veicolare. I conducenti, infatti, dovranno stare attenti alle chiusure sia in direzione Palermo che in direzione Messina, sulla tratta Messina-Patti e Patti-Furiano.

In direzione Palermo la strada sarà chiusa fino alle ore 20 di domani, giorno 15 novembre. I mezzi saranno obbligati a uscire allo svincolo di Rometta e rientrare a quello di Milazzo. Mentre la chiusura in direzione Messina interesserà le date del 16 e del 17 novembre, sempre nella stessa fascia oraria: dalle 7 di giorno 16 alle 20 del 17 novembre. anche in questo caso i conducenti saranno obbligati a uscire allo svincolo di Milazzo per poi rientrare a Rometta.