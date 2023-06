Laurea honoris causa per Laura Salafia, la studentessa ferita nella sparatoria a Catania

Laurea magistrale honoris causa in Filologia moderna dell’Università di Catania per Laura Salafia, la studentessa vittima incolpevole di una sparatoria avvenuta nel luglio del 2010 in piazza Dante, a pochi passi dalla sede dell’allora facoltà di Lettere, oggi dipartimento di Scienze umanistiche. La cerimonia per il riconoscimento a Salafia si terrà la mattina di venerdì 9 giugno, a partire dalle 11, nell’aula magna Santo Mazzarino del Monastero dei Benedettini di Catania. La cerimonia sarà aperta dal rettore Francesco Priolo, che introdurrà la laudatio della professoressa Marina Paino, la direttrice del Disum. Seguirà la lettura di brani tratti dal volume Una forza di vita di Laura Salafia che, nel 2021, è stata insignita dal presidente Sergio Mattarella con il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica per il suo impegno sociale e civile, a cura di Doriana Giudice, Lucia Portale e Rita Re. La cerimonia sarà accompagnata anche da alcuni momenti musicali a cura del coro dell’Università di Catania.