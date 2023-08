Violazioni in materia di stupefacenti, finisce in carcere un 38enne

I carabinieri della stazione di Lampedusa, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento disposta dall’ufficio Esecuzioni penali della procura di Bari, hanno arrestato un 38enne domiciliato sull’isola delle Pelagie, per reiterate violazioni in materia di stupefacenti commesse fuori dall’isola nel 2021. L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari, dopo le formalità di rito, è stato portato al carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento.