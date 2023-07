Foto di Dario De Luca

Lampedusa, si stacca un pezzo di tetto nella casa in affitto. Ferita una turista di 56 anni

Ferita mentre dormiva nella casa presa in affitto. Il fatto è successo a Lampedusa e ha avuto come protagonista una donna di 56 anni che è rimasta ferita dal crollo di una porzione di tetto. Per cause da accertare si è staccato un blocco di cemento e la villeggiante ha rimediato qualche escoriazione e tre costole incrinate. La casa, secondo le prime indiscrezioni, era stata da poco ristrutturata. Sul caso indagano i carabinieri.