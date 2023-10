Lampedusa, nuovi sbarchi nell’anniversario del naufragio

In aumento il numero di migranti all’interno della struttura di prima accoglienza di contrada Imbriacola, a Lampedusa. Sarebbero 196 i presenti nell’hotspot dopo gli sbarchi di ieri, in totale cinque i mezzi approdati con a bordo 128 persone. Altri 40 – partiti dalla Libia – sarebbero arrivati proprio oggi 3 ottobre, giornata in cui ricorre l’anniversario del naufragio in cui morirono 368 persone nell’anno 2013. Nel frattempo, proseguono i trasferimenti verso altre aree per alleggerire la pressione sull’hotspot: ieri 91 migranti sono stati trasferiti a Porto Empedocle.

Articoli correlati