La visita di Papa Leone XIV a Lampedusa è stata più di un’occasione per l’isola. Proiettata nello scenario internazionale, riconosciuta nel suo doppio volto di accoglienza e attrattività turistica. E anche destinataria di migliore infrastrutturali in occasione della visita di un leader mondiale. A cui ha partecipato in modo determinante proprio un’azienda siciliana: la Emmecci spa, con un cantiere record.

I lavori al porto e la targa per Papa Francesco

Emmecci spa, specializzata nelle costruzione e orientata alla sostenibilità, si è occupata della sistemazione del molo commerciale e ripristinare l’illuminazione dell’ex molo Favarolo. Ma anche di realizzare la stele in pietra calcarea su cui poggia la targa che dedica il luogo a Papa Francesco, benedetta dal suo successore.

Il cantiere lampo

Gli interventi al porto rientravano tra i lavori di somma urgenza finanziati con 530mila euro per il ripristino dei danni post ciclone Harry. Il cantiere è partito subito dopo l’emergenza, circa 5 mesi fa, e consegnato con un mese d’anticipo rispetto alla scadenza.