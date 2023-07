Cooperarci

Sbarchi a Lampedusa, l’hotspot supera quota 2mila ospiti

Hotspot sempre più in affanno a Lampedusa (in provincia di Agrigento) dove al momento si contano 2.226 migranti quando la struttura avrebbe una capienza limitata di 400 unità. Sulla situazione sta intervenendo la prefettura di Agrigento che – d’intesa con il Viminale – per la mattinata ha disposto il trasferimento di 530 persone con il traghetto di linea Galaxy a Porto Empedocle. Altri 178 con un volo charter andranno ad Olbia. Gli sbarchi sono senza sosta: ieri 350 migranti sono arrivati a bordo di sette barchini diversi.