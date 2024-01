Lampedusa, due sbarchi nella notte: 981 persone nell’hotspot

Sono 981, fra cui 77 minori non accompagnati, i migranti ospiti dell’hotspot a Lampedusa dove durante la notte ci sono stati due sbarchi.

Su disposizione della Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, per oggi sono previsti – dopo che ieri non ne sono stati fatti – due trasferimenti con i traghetti di linea della mattina e della sera con un totale di 650 persone. I primi 350 sono già al porto per essere imbarcati sulla motonave che giungerà in serata a Porto Empedocle.