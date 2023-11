Lampedusa, trovato corpo di migrante sugli scogli. Cadavere ormai irriconoscibile

Mattia Notari su Flickr

È stato ritrovato nel pomeriggio, a Cala Pulcino, nell’isola di Lampedusa, il cadavere di un migrante. A lanciare l’allarme è stato un gruppo di turisti che ha notato il corpo già in stato di decomposizione, con indosso soltanto una maglia bianca e ormai irriconoscibile, che giaceva tra gli scogli. Il cadavere che potrebbe essere di una donna, era riverso a pancia in giù, legato con una corda nera a uno pneumatico utilizzato come salvagente. A Cala Pulcino, che si trova poco dopo la famosa spiaggia dell’isola dei Conigli, sono già arrivati i sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.