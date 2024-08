Lampedusa, arrivati 450 migranti con otto sbarchi. Donna partorisce su un barchino

Riprendono gli sbarchi a Lampedusa dove, dopo una tregua dovuta alle cattive condizioni del mare, si sono registrati in poche ore otto sbarchi con 450 persone arrivate. Tra loro anche una donna di origine etiope, partita insieme alla figlia di appena 6 anni, e che sul barcone ha partorito una bimba, poco prima di essere soccorsa e condotta al molo Favaloro. Mamma e bimba stanno bene e, dopo le prime cure al poliambulatorio dell’isola sono state trasferite in Sicilia in elisoccorso.