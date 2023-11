Catania, entra in un hotel del centro dalla finestra e ruba 6200 a una turista mentre dorme

Già sottoposto alla misura di sicurezza dell’obbligo di permanenza a casa durante le ore notturne, un 55enne catanese ha messo a segno un furto all’interno di un hotel del centro storico di Catania. Per questo motivo è stato denunciato dai carabinieri. La vittima è una donna 55enne di origini campane, residente a Malta, che da qualche giorno era in vacanza a Catania e alloggiava in un rinomato hotel del centro storico del capoluogo etneo.

L’albergo si trova all’interno di un antico palazzo con un cortile interno dove sono in corso degli interventi di riqualificazione edilizia delle palazzine adiacenti. Approfittando proprio dei ponteggi installati per le ristrutturazioni, il 55enne sarebbe riuscito a entrare nel cortile dell’hotel e, da qui, a raggiungere la finestra della camera 118, che era stata lasciata socchiusa. Nella stanza, dove la turista stava dormendo, l’uomo si è avventato sulla borsa e ha rubato 6.200 euro – in banconote da 50 euro ciascuna – e una banconota da 10 sterline. Con il bottino in mano, l’uomo è uscito dalla finestra ed è scappato arrampicandosi sui ponteggi.

La mattina seguente la donna si è accorta dell’ammanco ed è andata a denunciare in caserma. Dalla visione delle immagini di videosorveglianza, i militari hanno riconosciuto l’uomo come un ladro dedito a furti in appartamento. Arrivati a casa del 55enne, dietro un cassetto del comò, i carabinieri hanno trovato una busta con il denaro rubato. L’uomo ha tentato di scappare chiudendo i militari in camera da letto ma è stato bloccato mentre correva lungo il corridoio buttando per terra tutti i mobili. Fermato sulla porta di casa, è stato denunciato per il furto e anche per resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva è stata riconsegnata alla turista.