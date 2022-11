La Sicilia che verrà, ospite Matteo Iannitti: «Avviati gli incontri per le prossime elezioni a Catania»

«Il centrosinistra è superato. Bisogna pensare in termini di fronte progressista». Parola di Matteo Iannitti, di Arci Catania, ieri sera ospite del programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete tv canale 81. Iannitti ha analizzato il momento politico che sta vivendo la città con le inchieste che, in questi anni, non hanno mancato di fare luce su alcuni aspetti dei poteri imprenditoriali ed economici del territorio. Sotto la lente di ingrandimento lo stato dei partiti con «distinzioni strumentali, tra destra e sinistra». Per questo ha lanciato un appello all’unità tra le forze progressiste in vista della prossima campagna elettorale che condurrà al voto per il sindaco e il Consiglio Comunale. «Abbiamo già avuto – ha detto – alcune riunioni. La prima al bastione degli infetti, un luogo simbolo. Erano presenti il PD, Potere al Popolo, Sinistra Italiana. Ci rivolgiamo anche al Movimento 5 Stelle e ad esponenti come Nunzia Catalfo e Gianina Ciancio. Dopo Natale continueremo il confronto». – Per rivedere la puntata clicca qui