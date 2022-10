La Sicilia che verrà, ospite Graziano Bonaccorsi. «Zona industriale con strade impraticabili»

Urbanistica, partecipate e rifiuti. Sono le tre grandi questioni da affrontare nell’immediato per la città di Catania. A indicarle è stato Graziano Bonaccorsi, consigliere comunale a palazzo degli Elefanti per il Movimento 5 Stelle, ospite ieri sera del programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete tv canale 81. Durante l’intervista ha più volte sottolineato la carenza nelle manutenzioni non solo al verde pubblico ma anche alla zona industriale e alla pulizia dei torrenti. Situazioni aggravate dall’arrivo dell’inverno e dalle piogge. Bonaccorsi ha pure effettuato un’analisi del voto ricevuto dai pentastellati all’ultima tornata elettorale e indicato la possibile strada che seguiranno in vista della chiamata alle urne per le amministrative. «Le condizioni – ha detto – nelle quali versano il giardino verticale e la pista ciclabile del lungomare, sono visibili da tutti. Sono problemi evidenti. Altre aree versano in condizioni peggiori come la zona industriale; il manto stradale è sostanzialmente impraticabile». – Per rivedere la puntata clicca qui