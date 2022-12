La Sicilia che verrà, ospite Giuseppe Canto: «Molte imprese che chiedono credito hanno una serie di problemi»

Le problematiche connesse all’accesso al credito, le difficoltà finanziarie delle imprese, l’analisi del sistema. Sono stati i principali temi oggetto di discussione, ieri sera, all’interno del programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete TV canale 81. Ospite in studio Giuseppe Canto, componente della commissione nazionale Enti locali dei Dottori Commercialisti. Insieme a lui si è parlato anche del bonus facciate, degli sconti in fattura e del 110%; tutti interventi a livello nazionale che hanno inciso sull’avvio dei cantieri e delle ristrutturazioni ma che, in diverso casi, stanno creando dei problemi sia agli imprenditori che ai cittadini che si vedono fermati gli interventi per ragioni di liquidità. «Il problema dell’accesso al credito – ha detto – è ormai chiaro. Quasi il 45% delle imprese che si presentano per cercare di ottenere quanto necessario per potere consolidare o avviare delle attività, hanno una serie di problematiche che di fatto fanno perdere il progetto». – Per rivedere la puntata clicca qui